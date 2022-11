Olanda, Van Gaal: “Possiamo solo migliorare. Gakpo? Può diventare una star”

Louis Van Gaal, Ct dell’Olanda, ha parlato di Memphis Depay e della possibilità di vederlo in campo nel match contro l’Ecuador valido per la seconda partita del Mondiale. “E’ un giocatore che può fare la differenza. Vuole giocare, ma devo valutare la sua forma. L’infortunio che ha avuto rende difficile farlo partire dall’inizio, valuterò e vedrò se può giocare 90 minuti”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Nel caso in cui non potesse giocare so di poter contare su Cody Gakpo. Sa come fare gol ed è molto agile. So per certo che può diventare una star”. Sulle aspettative ha aggiunto: “Possiamo solo migliorare”.