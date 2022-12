Olanda, Van Gaal: “Abbiamo un conto in sospeso con l’Argentina”

Otto anni fa, Brasile 2014, Olanda e Argentina si affrontano in una semifinale mondiale che vede l’albiceleste trionfare ai rigori. Ora, in Qatar, le due si trovano nuovamente di fronte un turno prima, nei quarti: “Abbiamo un conto in sospeso con l’Argentina”, ha esordito il commissario tecnico dell’Olanda Louis Van Gaal. “Messi è il giocatore più pericoloso quello che crea più occasioni e le fa da solo, ma d’altra parte gioca poco quando l’avversario ha il possesso della palla. Ecco dove sono le nostre possibilità”.

“Non mi piace ripensarci, perché pensavo che avremmo vinto. Messi quel giorno non ha toccato un pallone e abbiamo perso ai rigori. Adesso vogliamo la nostra rivincita. Possiamo essere noi i campioni del mondo, ci stiamo provando. Ma se alla fine non lo saremo, non possiamo dire che abbiamo fallito”, ha concluso il tecnico olandese.