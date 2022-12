Olanda-Stati Uniti, gol incredibile di Wright: traiettoria stranissima della palla (VIDEO)

di Giorgio Billone 4

E’ un gol surreale quello di Haji Wright al 75′ di Olanda-Stati Uniti. Gli americani la riaprono negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e il gol è davvero incredibile. Dopo aver toccato col destro, infatti, la palla prende una traiettoria stranissima, alzandosi in modo inaspettato. Contro le leggi della fisica, la palla si insacca poi in rete ed è da vedere e rivedere in alto.