Olanda-Stati Uniti, gol del raddoppio di Blind: ancora assist di Dumfries (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Raddoppia l’Olanda contro gli Stati Uniti con il gol di Blind che vale il 2-0 a fine primo tempo. Una partita equilibrata viene completamente spostata a favore degli oranje grazie alle due azioni identiche che portano Dumfries, terzino dell’Inter, all’assist vincente prima per Depay, poi appunto per il difensore figlio d’arte che esulta proprio davanti al padre assistente di Van Gaal. In alto ecco il video del gol del 2-0.