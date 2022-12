Olanda-Stati Uniti, ecco il gol di Depay: subito vantaggio oranje (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Ecco il gol di Memphis Depay e l’Olanda è in vantaggio sugli Stati Uniti: subito vantaggio oranje contro gli Usa, lo firma l’uomo più atteso, fin qui in ombra anche a causa di un problema fisico. L’attaccante riceve in mezzo all’area dopo una combinazione veloce ed è lesto a mettere in rete di prima intenzione con un rigore in movimento. In alto ecco il video.