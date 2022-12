Olanda-Stati Uniti, Dumfries segna il gol del 3-1: protagonista assoluto l’esterno Inter (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Due assist, poi il gol: Denzel Dumfries è il migliore in campo e il simbolo della qualificazione dell’Olanda ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ecco allora in alto il video del gol del 3-1 segnato dal terzino dell’Inter, che si sgancia in proiezione offensiva e deposita in rete tutto solo davanti al portiere. E’ sua la palma del migliore quest’oggi contro gli Stati Uniti.