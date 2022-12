Olanda-Stati Uniti, Dumfries: “Ricevute tante critiche, contento per aver aiutato la squadra”

Partita da protagonista per Dumfries. L’esterno olandese ha trascinato gli Orange con due assist e un gol contro Stati Uniti nell’ottavo di finale del Mondiale in Qata. Intervenuto ai microfoni del De Telegraaf, Dumfries ha commentato il successo per 3-1: “Ero concentrato. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra. Abbiamo ricevuto molte critiche ultimamente e questa partita è una buona spinta sia per me che per Blind. Van Gaal a fine primo tempo è stato critico nei nostri confronti nonostante il 2-0. Ci ha detto che avremmo potuto esercitare maggiore pressione sulla palla. A volte siamo stati troppo passivi”. Olanda che ora aspetta ai quarti la vincente della sfida tra Argentina e Australia.