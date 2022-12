Olanda-Stati Uniti, Berhalter: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto”

“Oggi siamo stati sconfitti, ma non per mancanza di impegno. I ragazzi hanno dato il massimo in questa partita, purtroppo abbiamo perso ma la squadra ha dato tutto”. Questo il commento di Gregg Berhalter dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro l’Olanda per 3-1 che ha sancito l’eliminazione della squadra americana. “Il nostro è un gruppo davvero speciale e non capita spesso di avere un legame del genere tra i compagni di squadra, lo staff e tutti quanti. Sono quindi molto orgoglioso di questo gruppo, ma amareggiato per il risultato di oggi”, ha concluso l’intervista il ct degli Usa.