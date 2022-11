Olanda, Gakpo: “Bene i tre gol, ma contava solo vincere il girone”

“Ho fatto tre gol ma siamo andati avanti tutti di squadra, non come singoli. Ovviamente è una bella sensazione, ma l’unica cosa che contava era vincere il girone. Avversaria agli ottavi? Non ho nessuna preferenza, ora ci guardiamo le partite e poi vedremo cosa ci aspetterà”. Queste le parole di Cody Gakpo, vera arma in più dell’Olanda che ha battuto anche il Qatar meritandosi il primo posto nel girone A ai Mondiali di Qatar 2022. Il giovane attaccante del PSV ha così commentato il match contro i padroni di casa: “Siamo stati più solidi rispetto alle prime due partite. Loro si sono difesi bene e sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza e aspettare le nostre occasioni”.