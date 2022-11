Olanda, Dumfries: “Con Van Gaal meno polemiche”

“Ora ci sono meno polemiche. Sotto Frank de Boer non è stato chiaro per un po’ quale sarebbe stato il modo di giocare, quindi c’erano delle discussioni. Van Gaal ha convinto tutti che l’attuale sistema ai Mondiali si adatta meglio a questo gruppo”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter e della Nazionale olandese Denzel Dumfries a proposito della guida di van Gaal. “Con l’attuale c.t. della nazionale non abbiamo mai perso, con qualsiasi sistema abbiamo giocato”, precisa il terzino, che in Oranje occupa l’intera corsia del 3-5-2.