Olanda, Depay: “Van Gaal ci ha trasferito disciplina e mentalità”

Memphis Depay è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Argentina, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. L’attaccante degli Orange ha speso parole al miele per il commissario tecnico Louis Van Gaal: “Lo si vede dai risultati, non abbiamo ancora perso una partita. Penso che abbia portato più disciplina e questo è importante per avere risultati in un torneo. Tutti conoscono le sue qualità e il suo carattere e penso che abbia le qualità per costruire una squadra forte. Crea mentalità nella squadra ed è molto lucido”.