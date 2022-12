Olanda-Argentina, Van Gaal: “Rigore del 2-0 dubbio, vorrei rivederlo”

“Ci si allena tutto l’anno sui rigori ma si possono sbagliare ugualmente. Tutti quelli a cui ho chiesto di calciarli lo hanno fatto. Se però sbagli i primi due, non puoi vincere”. Queste le parole di Louis Van Gaal ai microfoni di Nos al termine della sconfitta dell’Olanda contro l’Argentina. “A mio avviso il loro rigore del 2-0 è dubbio. Voglio rivederlo in tv. Ma non abbiamo perso per colpa dell’arbitro”. Si chiude quindi così la terza esperienza di Van Gaal sulla panchina olandese. Al suo posto arriverà Ronald Koeman.