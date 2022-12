Olanda-Argentina, Van Gaal: “Possiamo vincere il Mondiale”

“Messi è un giocatore che con una giocata può decidere ogni partita, nel 2014 nella semifinale contro di loro ha toccato un pallone e abbiamo perso soltanto ai rigori, adesso vogliamo prenderci una rivincita. Ovviamente Messi è il giocatore più pericoloso, è in grado di creare molto e segnare lui stesso. Ma quando perdono palla non partecipa molto alla fase difensiva e questo ci dà delle possibilità”. Louis van Gaal si sofferma su Leo Messi in vista del quarto di finale che vede la sua Olanda affrontare l’Argentina. Gli Oranje hanno chance: “Ho detto che possiamo diventare campioni, non che lo diventeremo sicuramente. Possiamo vincere il Mondiale, ma se non ci riusciremo non si potrà parlare di fallimento”, sottolinea l’ex United.

Presente in conferenza stampa anche Virgil Van Dijk: “E’ sempre un onore giocare contro Messi, ma affrontiamo l’Argentina e non soltanto Leo, nè sarà una sfida tra me e lui, nessuno, da solo, può fermare Messi, serve un gioco di squadra, una strategia precisa e stare attenti a quando attaccheremo noi, magari lui si nasconde e poi ti punisce”. Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong ha giocato con la Pulce per due stagioni. “Lo conosco, ma non so come fermarlo. Fa la differenza da 15 anni anche in allenamento e non esiste un modo per fermarlo – dice De Jong -. Dobbiamo limitarlo come squadra. Non ci siamo sentiti in questi giorni e non lo faremo prima di venerdì, ci vedremo in campo”.