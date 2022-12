Olanda-Argentina, Van Dijk: “Non giocheremo solo contro Messi”

“L’Argentina è una squadra forte e che ha uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, però noi siamo molto ben preparati per far fronte a tutto questo. Non giocheremo contro Messi, ma contro una squadra. Certo lui ha fatto la storia perché assieme a Cristiano Ronaldo ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del calcio, e per Leo, come per l’altro avremo sempre il massimo rispetto. Sarà un onore giocare contro Messi. però, lo ripeto, non è Olanda contro Messi, è l’Olanda contro l’Argentina, nessuno può vincere una partita completamente da solo”. Queste le parole del difensore dell’Olanda Virgil van Dijk in vista del quarto di finale contro l’Argentina al Mondiale. Sul ricordo della semifinale del 2014: “Per me i precedenti storici non contano – risponde -, ma questa è una partita speciale in quanto è il quarto di finale di un Mondiale, e sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto e di avere la possibilità di arrivare in semifinale. E quindi – aggiunge – di avvicinare il sogno che sempre abbiamo avuto. Siamo a tre partite da ciò che abbiamo sempre desiderato (la finale ndr)”. Ma c’è il rischio di finire anche questa volta ai rigori? “Sinceramente spero di noi, ma siamo preparati anche su questo. Certo però che un conto è farlo in allenamento quando non c’è nessuno e un altro in uno stadio pieno di gente”.