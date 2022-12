Olanda-Argentina, Paredes calcia contro la panchina degli Orange: maxi rissa all’88’ (VIDEO)

di Sofia Cioli 6

Maxi rissa all’88’ di Olanda-Argentina, quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A scatenarla è stato Leandro Paredes, che in seguito a un fallo fischiato in favore degli Orange colpisce con forza il pallone verso la loro panchina. Immediata la reazione degli olandesi, che si sono alzati in gruppo andando incontro all’argentino colpito in seguito da Van Dijk. Di seguito il video.