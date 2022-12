Olanda-Argentina: la Fifa apre due procedimenti disciplinari per le tensioni durante e dopo il match

In seguito a diverse tensioni nate durante il match tra Olanda e Argentina, valido per la semifinale del Mondiale 2022 in Qatar, la Fifa ha deciso di aprire due provvedimenti disciplinari nei confronti della Federcalcio olandese e argentina. La prima, secondo quanto dice Marca, avrebbe violato gli articoli 12 e 16 del Codice Disciplinare della Fifa, mentre quella argentina per la violazione dell’articolo 12. Tra i calciatori maggiormente controllati e a rischio ci sono poi Messi, Paredes e il portiere Martinez.