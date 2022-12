Argentina, E. Martinez: “Sono emozionato. Recupero? L’arbitro voleva che l’Olanda pareggiasse”

“Sono molto emozionato. Stiamo giocando per 45 milioni di persone. In molti non stanno attraversando un buon momento dal punto di vista economico e dare loro un po’ di gioia è fantastico”. Il grande protagonista di Olanda-Argentina, Emiliano Martinez, interviene così dopo la conquista del pass per le semifinali. “Non so cosa abbia visto l’arbitro sul calcio di punizione, ha dato 10 minuti di tempo recupero – ha detto il portiere dell’Albiceleste – Voleva che pareggiassimo. Non sono riuscito ad aiutare i ragazzi nei 90 minuti, eravamo stanchi, ma per fortuna sono riuscito a farlo nei rigori. Ne ho salvati due, ma avrei potuto salvarne altri. Abbiamo vinto perché abbiamo palle, passione e perché abbiamo giocato per 45 milioni di argentini. Siamo entusiasti quanto loro”.