Niente pubblicità sui trasporti: Qatar rivede investimenti a Londra

Transport for London ha deciso di boicottare come destinazione turistica il Qatar per via della sua legislazione contro la comunità Lgbt e sulla condizione dei lavoratori immigrati. Niente più pubblicità riferite all’Emirato, dunque, sugli autobus, sulla metro o sui taxi nella capitale inglese. Il Paese arabo, in base a queste decisioni, avrebbe concluso di rivedere i propri investimenti attuali e futuri a Londra “considerando l’opportunità di investire in altre città del Regno Unito”, come rivelato da una fonte. La decisione di TFL, inoltre, “è interpretata come un messaggio da parte dell’ufficio del sindaco che gli affari del Qatar non sono i benvenuti a Londra”.