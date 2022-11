Niente Bobo Tv stasera su Rai Uno: “Per rispetto delle vittime della tragedia di Ischia”

Salta l’appuntamento consueto con la Bobo Tv stasera sabato 26 novembre su Rai Uno. Il motivo risiede nella tragedia di Ischia che ha suggerito all’azienda di evitare di mandare in onda una trasmissione ironica e leggera in un momento molto complicato per il nostro paese. Va detto che comunque c’è in onda in questi minuti Ballando con le stelle e che difficilmente ci sarebbe stato spazio per la normale programmazione, Bobo Tv inclusa.