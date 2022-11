Neymar: sosia del brasiliano allo stadio per il match con la Svizzera, tante le richieste di foto e selfie

di Simone Caravano 2

Nel match odierno contro la Svizzera il Brasile ha dovuto rinunciare al proprio capitano Neymar, rimasto in albergo a seguire la sfida per via dell’infortunio subito pochi giorni fa. Allo stadio però in qualche modo il campione verdeoro era presente, per via della presenza del proprio sosia sugli spalti qatarioti. Tante sono state così le richieste di foto e selfie, con quello che in realtà non è il vero Neymar.