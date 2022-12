Il New York Times sull’eliminazione degli Stati Uniti: “Dimenticata la mancata qualificazione del 2017”

“I giocatori degli Stati Uniti si sono piegati in due al fischio finale, le maglie bianche fradicie di sudore, i volti contorti per la stanchezza”. Il New York Times commenta la sconfitta degli Stati Uniti contro l’Olanda per 3-1 che ha sancito l’eliminazione dai Mondiale per la nazione a stelle e strisce. Un torneo dignitoso per il giornale: “Gli americani erano arrivati in Qatar il mese scorso con la faccia fresca e con modeste aspettative. Erano la seconda squadra più giovane del torneo, rappresentando un paese che tornava ai Mondiali per la prima volta in otto anni. La qualificazione al torneo era stata motivo sufficiente per festeggiare”. Per il Times la nazionale USA “torna a casa dopo aver raggiunto un piccolo obiettivo: sconfiggere la persistente vergogna per il 2017, quando la mancata qualificazione aveva innescato un periodo di anni di ricostruzione“.