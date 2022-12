Nel 2015 l’incredibile profezia di un utente su Twitter: la finale sarà Argentina-Francia (FOTO)

La finale dei Mondiali 2022 del Qatar sarà Argentina-Francia. I sudamericani hanno rifilato un secco 3-0 alla Croazia in semifinale. I transalpini, invece, ha battuto per 2-0 il Marocco nel penultimo atto. Ha dell’incredibile la profezia di un tifoso, che su Twitter nel lontano 2015 individuò proprio in queste due formazioni le finaliste della rassegna continentale, ben sette anni prima del loro svolgimento. “Argentina-Francia sarà la finale nel 2022”, questo le parole scritte all’interno del post da ‘Nacho’. Di seguito il tweet.

Argentina – Francia va a ser la final del 2022 — Nacho (@NachoSalazar16) March 19, 2015