MOVIOLA – Qatar-Senegal, rigore negato ad Afif: Sarr lo travolge, il Var non aiuta l’arbitro

Tantissimi dubbi al 34′ di Qatar-Senegal per un episodio da moviola. In particolare, si tratta di un rigore negato ad Afif, che mentre sta calciando rallenta un po’ e si fa travolgere da Sarr. Per l’arbitro spagnolo Mateu Lahoz non c’è nulla, veementi le proteste del pubblico locale che si sente defraudato. In effetti, gli estremi per il penalty parrebbero esserci, e l’intervento del Var poteva essere giustificabile. Dunque molti dubbi per questa decisione.