MOVIOLA – Portogallo-Ghana, Ronaldo cade in area: è rigore e CR7 non sbaglia

Episodio da moviola in Portogallo-Ghana con il rigore concesso ai lusitani per effetto del contatto tra Salisu e Cristiano Ronaldo. Un contrasto che non pare essere particolarmente netto, ma l’arbitro Elfath non sembra avere dubbi. CR7 sposta la palla, poi il centrale ghanese entra e tocca la stessa sfera, ma anche l’attaccante attualmente svincolato. Qualche dubbio, rigorino leggero ma non inventato. E dal dischetto non sbaglia CR7.