MOVIOLA – Portogallo-Ghana, fallo di Ronaldo e il gol non vale: tanti dubbi

Episodio da moviola in Portogallo-Ghana alla mezzora di gioco, quando Cristiano Ronaldo entra a contrasto con un difensore africano e poi si libera calciando verso la porta e trovando quello che sarebbe stato il gol del vantaggio. Così però non è, e non si può nemmeno parlare di gol annullato, perché il fischio dell’arbitro Ismail Elfath è arrivato ancor prima del tiro. Tante le proteste pe un contatto davvero veniale tra CR7 e l’avversario, ma soprattutto stupisce la decisione frettolosa del fischietto americano di fermare subito il gioco non dando spazio al Var di – eventualmente – intervenire.