MOVIOLA – Olanda-Qatar, tocco di mano di Gakpo: annullato il 3-0 a Berghuis

L’Olanda è ormai ad un passo dal successo contro il Qatar e dalla qualificazione agli ottavi come prima in classifica, però si è appena vista annullare la rete del 3-0. Avevano combinato bene Janssen e Berghuis, entrambi appena entrati in campo al posto rispettivamente di Klaassen e Depay. Il gol è stato annullato dopo un controllo al VAR da parte del direttore di gara. Tocco di mano precedente da parte di Gakpo che effettivamente c’è. Giusto annullare la rete. Si resta sul 2-0.