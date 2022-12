MOVIOLA – Inghilterra-Francia, netto rigore su Saka: dal dischetto in gol Kane

Harry Kane pareggia i conti in Inghilterra-Francia. Lo fa dal dischetto in seguito al rigore assegnato da Sampaio per il netto fallo su Saka da parte di Bellingham. Il penalty viene trasformato dal bomber del Tottenham, che spiazza il suo compagno al Tottenham e rivale oggi Lloris. Rivisto alla moviola, il rigore è netto: il fallo è chiaro e nitido e l’arbitro brasiliano non può sbagliare.