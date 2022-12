MOVIOLA – Inghilterra-Francia, Kane chiede il rigore: il Var non interviene, fallo valutato fuori area

Episodio da moviola in Inghilterra-Francia, Harry Kane chiede un calcio di rigore dopo essere stato affossato da Upamecano. Riguardandolo al ralenti, è chiaro come ci sia un fallo sull’attaccante inglese, assolutamente non visto dall’arbitro Sampaio. Il brasiliano si perde il contatto, che però secondo le immagini a disposizione del Var è di pochissimo fuori area. Per questo motivo, non si può intervenire e non viene concesso né il rigore né una punizione da posizione defilata. Resta qualche dubbio, ma per le situazioni geografiche è bene fidarsi del Var.