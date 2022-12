MOVIOLA – Ghana-Uruguay: rigore per i ghanesi, Rochet entra netto su Kudus (VIDEO)

di Marzia Bosco 2

Ghana-Uruguay, la sfida viene scossa al 17esimo minuto dal rigore concesso ai ghanesi. Rochet entra diretto su Kudus che entrando in area palla al piede, viene abbattuto dal portiere uruguaiano che lo abbatte non sfiorando minimamente il pallone. Il rigore c’è tutto e Ayew si posiziona sul dischetto per batterlo: penalty parato però dal portiere uruguaiano, si resta sullo 0-0.