MOVIOLA – Galles-Iran, il portiere Hennessey espulso col Var: Taremi travolto fuori area

Episodio da moviola in Galles-Iran. Su un lancio lungo, uscita senza senso del portiere che si lancia su Taremi e lo travolge con la gamba altissima. Il portiere gallese si becca il giallo per l’arbitro Escobar, ma si tratta di un intervento troppo violento per non meritare il rosso. E così il Var richiama l’arbitro alla on field review dalla quale emerge l’intervento scomposto e pericoloso che vale l’espulsione. Non si tratta invece di fallo da ultimo uomo con chiara occasione da rete. Gallesi che restano così in dieci.