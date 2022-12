MOVIOLA – Francia-Marocco, Theo Hernandez rischia: ma l’arbitro ammonisce Boufal

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Francia-Marocco, match valevole per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale marocchina prova a rispondere alla rete di Theo Hernandez ed attacca sulla fascia destra con Boufal che entra dentro l’area di rigore, si scontra proprio con il terzino del Milan e l’arbitro Messicano Ramos fischia punizione per la Francia e cartellino giallo per lo stesso Boufal. Ma rivedendo le immagini il giocatore marocchino non fa fallo, anzi è proprio lo stesso Hernandez che va diritto sulla sua gamba. Tanti dubbi. Il Var non interviene e quindi viene lasciata la valutazione da campo.