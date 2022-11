MOVIOLA – Francia-Danimarca, Kounde duro su Nelsson: rischia, ma giallo giusto

di Mattia Zucchiatti 9

Primo episodio da moviola nel primo tempo di Francia-Danimarca. Sugli sviluppi di una palla contesa, Kounde è intervenuto in modo scomposto su Nelsson. Il difensore danese è rimasto a terra, chiedendo subito l’intervento dello staff sanitario, mentre la panchina chiedeva l’espulsione del giocatore del Barcellona. L’arbitro polacco Marciniak si è limitato ad estrarre il cartellino giallo. Giusto non decretare l’espulsione: l’intervento è pericoloso, ma il piede non è alto. Situazione al limite, il giocatore ha rischiato molto ma la sanzione tende più al giallo che al rosso.