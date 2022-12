MOVIOLA – Brasile-Corea del Sud, Jung atterra Richarlison in area: è rigore e Neymar va in gol (VIDEO)

Scappano subito via i verdeoro con Neymar in Brasile-Corea del Sud, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Su un pallone facile per gli asiatici nella propria area di rigore, Jung si fa anticipare da Richarlison, che viene steso. L’arbitro francese Turpin assegna subito calcio di rigore, senza nemmeno una protesta. Dal dischetto si presenta il rientrante Neymar, che riesce a trovare il gol del 2-0 nonostant i tentativi di distrarlo del portiere avversario. Ecco il video del gol.