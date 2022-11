MOVIOLA – Belgio-Marocco, gol annullato a Ziyech: fuorigioco attivo di Saiss

Episodio da moviola in Belgio-Marocco con il gol annullato a Ziyech per fuorigioco attivo di Saiss. Il compagno dell’attaccante ai ferri corti col Chelsea, sulla punizione tagliente che beffa Courtois, si trova proprio nella linea di traiettoria del portiere. L’arbitro messicano Cesar Ramos viene richiamato al Var e valuta bene: la rete va annullata perché il giocatore in posizione irregolare in senso geografico impatta sull’estremo difensore belga. Si resta sull’1-1.