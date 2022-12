MOVIOLA – Argentina-Francia, rigore per fallo di Otamendi su Kolo Muani: niente rosso

Episodio da moviola nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia: c‘è il calcio di rigore per il fallo di Otamendi su Kolo Muani. L’intervento è duplice, una trattenuta ripetuta fino a dentro l’area e poi il tocco goffo col polpaccio sulla gamba dell’attaccante transalpino. Stranamente, però, Marciniak non estrae nemmeno il cartellino giallo nei confronti del difensore argentino, non ci stava invece il cartellino rosso perché comunque i due giocatori erano pienamente a contatto e la tripla sanzione è stata cancellata in caso di tentativi genuini di raggiungere il pallone.