MOVIOLA – Argentina-Croazia, contatto Alvarez-Livakovic: per Orsato è rigore, Messi trasforma (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 23

La moviola di Argentina-Croazia, semifinale del Mondiale di Qatar 2022. Al minuto 32 ecco l’episodio che potrebbe cambiare la partita: lancio in profondità per Alvarez, la difesa croata è impreparata e il portiere Livakovic in uscita travolge l’attaccante argentino. Orsato dopo un secondo di riflessione indica il dischetto e assegna il rigore, poi confermato dal Var Irrati. Una decisione che appare giusta, nonostante le numerose proteste della Croazia: Livakovic abbatte Alvarez, che poteva ancora recuperare la palla. Sul dischetto va Leo Messi, che incrocia sotto la traversa e segna l’1-0 raggiungendo Mbappè in vetta alla classifica marcatori del Mondiale.

IL VIDEO