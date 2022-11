Mondiali, RMC Sport: “Benzema ancora in lista, potrebbe tornare a giocare in Qatar”

Mentre i media spagnoli si soffermano sui passi in avanti di Karim Benzema nel suo programma di recupero, RMC Sport apre uno spiraglio al suo possibile ritorno in campo per il Mondiale. Insomma, Qatar 2022 potrebbe non essere finito stando alla ricostruzione del sito francese. Benzema – fa notare RMC Sport “è ancora ufficialmente nel referto, potrebbe tornare legalmente a giocare una partita di Coppa del Mondo in Qatar”. Difficile, ma resta l’ipotesi, anche se “la decisione alla fine spetterà a Deschamps”, oltre che ai medici di Francia e Real Madrid, che si stanno consultando in questi giorni. Benzema però resta in lista, Deschamps non l’ha mai sostituito e alla fine se la Francia dovesse trionfare in finale, anche il Pallone d’oro diventerebbe campione del mondo.