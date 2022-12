Mondiali Qatar, Totti: “L’assenza dell’Italia? Ormai ci siamo abituati”

Francesco Totti è stato intervistato ai microfoni di Goal.com, e ha posto il focus sul Mondiale mancato dall’Italia. “Purtroppo, non ci siamo qualificati. Non solo, non siamo riusciti a qualificarci nemmeno per quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati”. Poi ha continuato: “Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Assieme ai miei compagni, in azzurro abbiamo vinto tanto. Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Tuttavia, è passato tanto tempo”.