Mondiali Qatar, cade dall’ottavo piano del Lusail Stadium: morto un lavoratore migrante

John Njue Kibue, addetto alla sicurezza kenyano, è morto in ospedale dopo una caduta dall’ottavo piano dello stadio Lusail Stadium, uno degli impianti che sta ospitando il Mondiale di calcio in Qatar. L’incidente, riporta la CNN, era avvenuto sabato, dopo il match dell’Ottavo di finale tra Olanda e Argentina. Secondo quanto riferito alla famiglia, Kibue, 24 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva all’Hamad General Hospital di Doha con grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche. L’annuncio è stato reso noto dagli organizzatori della Coppa del Mondo, che hanno inviato le “più sincere condoglianze” alla famiglia, ai colleghi e agli amici. “Gli organizzatori del torneo del Qatar – prosegue la nota – stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta e forniranno ulteriori informazioni in attesa dell’esito delle indagini”. La sorella del ragazzo, ai microfoni della stampa keniota, ha chiesto aiuto al governo di Nairobi e al presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Vogliamo risposte sulle circostanze della sua morte”, ha detto, come riporta il Guardian. Si tratta della seconda morte sul lavoro dall’inizio dei Mondiali. La scorsa settimana, un cittadino filippino è morto al Sealine Resort, il luogo di allenamento della nazionale dell’Arabia Saudita.