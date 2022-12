Mondiali Qatar 2022, Xhaka a rischio squalifica per la maglia indossata dopo Svizzera-Serbia

Granit Xhaka a rischio squalifica. Il centrocampista dell’Arsenal e della Svizzera è finito nel mirino della FIFA per aver indossato una maglia celebrativa con la scritta ‘Jashari 26‘ dopo la vittoria contro la Serbia nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Tale maglietta era riconducibile ad un miliziano del Kosovo, paese d’origine di Xhaka, ucciso dalla polizia in Jugoslavia nel 1998. Secondo quanto raccolto dall’Associated Press, la FIFA starebbe monitorando la vicenda e valuta se sanzionare o meno il calciatore elvetico. Quest’ultimo si è giustificato spiegando che non si trattava di alcun messaggio politico ma solo di una dedica speciale.