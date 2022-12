Mondiali Qatar 2022, Wenger punzecchia la Germania: “Eliminata perché distratta dalla politica”

Non passeranno inosservate le dichiarazioni di Arsene Wenger, che ha provato a dare una diversa chiave di lettura dell’eliminazione della Germania dai Mondiali 2022 di Qatar: “Nazionali come Francia, Brasile e Inghilterra hanno pensato al calcio ed hanno vinto. Si sono fatte trovare pronte dal punto di vista mentale, focalizzate esclusivamente sulla competizione e non sulla politica. In un Mondiale è fondamentale non perdere la prima partita“. Wenger ha poi parlato del prossimo Mondiale: “La struttura non è stata ancora decisa. Si parla di 16 gironi da tre squadre, o 12 da quattro. La scelta verrà presa dal Consiglio Fifa nel 2023“.