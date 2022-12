Mondiali Qatar 2022, Wenger: “Messi è il direttore d’orchestra”

“Il direttore d’orchestra è Messi, e la musica inizia quando ha la palla. Ma il resto dell’orchestra è pronto a lavorare sodo“. Queste le parole di Arsene Wenger, capo sviluppo del calcio della Fifa, alla vigilia della finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia. “Quello che mi sorprende in questo torneo – ha sottolineato l’ex tecnico dell’Arsenal – è che ha riscoperto quella capacità fisica di accelerare di nuovo al momento giusto. Ha giocato poco l’anno scorso al Paris Saint-Germain, ma è tornato a padroneggiare il ritmo. Non è mai stato super veloce, ma è sempre un maestro nei cambi di direzione e di ritmo, e lo ha ritrovato in questo torneo. Attira l’avversario e all’improvviso ha quella piccola accelerazione che fa la differenza“. Nessun paragone tra la Pulce e Kylian Mbappe. “Direi che sono giocatori diversi – ha detto -. Mbappe ha un’enorme flessibilità, un’enorme potenza ed è anche molto intelligente, ma in un modo diverso. Usa la sua potenza e sa come usare il suo potenziale fisico, ma è anche molto creativo negli ultimi 30 metri. Entrambi hanno qualcosa di molto difficile da avere: mantengono la calma anche in mezzo a tanti giocatori”, ha concluso.