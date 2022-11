Sono l’Argentina e la Polonia a qualificarsi per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, con il Messico che invece non passa il turno nonostante abbia gli stessi punti in classifica di Lewandowski e compagni. Una vera beffa per i messicani, che escono dalla competizione per aver preso un gol in più della Polonia, a parità di tutti gli altri fattori. Anche con lo 0-2, però, sarebbero passati i polacchi, per il minor numero di cartellini gialli raccolti.

Partenza roboante per Messi, che in pochi minuti si fa vedere due volte pericoloso in attacco, e anche Di Maria ci prova, direttamente da calcio d’angolo. Poi, al 36′, l’uscita efficace di Szczesny su Julian Alvarez, che poi prova il cross per Messi: stavolta il portiere della Juventus esce male e colpisce al volto La Pulce. Dopo l’on-field review viene assegnato il rigore, dove arriva una parata straordinaria dell’estremo difensore polacco. Appuntamento rimandato al secondo tempo, con Mac Allister che la sblocca dopo nemmeno un minuto con la deviazione vincente su cross di Molina. Alvarez poi raddoppia con un destro potente e preciso da posizione ravvicinata.

Il Messico scende in campo con la voglia di sbloccare subito il punteggio con la sua mina vagante. Pineda. È il trequartista ad avere le migliori occasione, tutte fallite di poco, anche grazie agli interventi di Alowais. L’unica occasione da gol per la Nazionale araba arriva a tempo scaduto, con il tentativo di Albrikan di testa che esce di poco. Anche in questa partita, i gol arrivano nel secondo tempo: Martin sul secondo palo insacca dopo la spizzata di Montes, poi Chavez disegna una punizione perfetta dai 25 metri. Poi arrivano altri due gol, con Lozano e Antuna, ma entrambi annullati per fuorigioco. Nel finale, infine, ecco l’ingenuità della retroguardia del Messico, che si fa battere da un veloce uno-due che porta alla rete di Al-Dwasari, che chiude l’esperienza della due Nazionali a Qatar 2022.