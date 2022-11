Sono l’Inghilterra e Stati Uniti a passare il girone B e a qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. È questo il verdetto della terza e ultima giornata della fase a gironi della rassegna iridata. Gli uomini del ct Southgate si sono liberati senza troppi problemi dei vicini di casa del Galles, battuti con un sonoro 0-3. Partita che si sblocca solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione perlopiù bloccata, nonostante la supremazia territoriale evidente della Nazionale dei Tre Leoni, che sono andati vicinissimi al vantaggio con Sterling. I gallesi hanno però risposto in pieno recupero con Allen, che ha mancato di poco il gol con un tiro al volo che ha sfiorato l’incrocio dei pali.

In avvio di ripresa, il letale uno-due firmato da Rashford su punizione e da Foden, che ha chiuso sul secondo palo un cross arrivato dalla destra. Poi, il punto esclamativo ancora con Rashford, che sfrutta un intervento decisamente goffo di Ward.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Come detto, l’altra Nazionale a passare il turno sono gli Stati Uniti. Sfida comandata quasi completamente dalla Nazionale a stelle e strisce, grazie soprattutto ad un ispirato Pulisic, che andrà a sbloccare il risultato nel finale di primo tempo su assist di un altrettanto ottimo Dest. Diverse le occasioni capitate anche tra i piedi di Sargent e Weah, con quest’ultimo che si è visto anche annullare un gol per fuorigioco millimetrico. In avvio di secondo tempo, esce uno spento Azmoun ed entra Ghoddos.

Sarà proprio quest’ultimo ad avere sui piedi l’occasione migliore su un pallone arretrato di Gholizadeh: coordinazione difficile e piazzato che esce davvero per pochi centimetri dall’incrocio. Ritmi poi bassi nell’ultima mezz’ora, con la formazione asiatica che soffre per il calo di energie e non riesce a imbastire vere occasioni da gol. Tensione nel finale per un presunto fallo di Zimmermann su Taremi, ma l’attaccante iraniano è caduto con troppa facilità.