Mondiali Qatar 2022, Usa: “Ci auguriamo una partita pacifica con l’Iran”

Il portavoce del dipartimento dello Stato iraniano, ha dichiarato alla Cnn che, la Federazione di calcio non ha accettato la proposta di cambiare la bandiera dell’Iran sui propri social, in segno di solidarietà verso le proteste in corso nel Paese. La mossa ha scatenato l’ira di Teheran, che adesso chiede che gli USA siano cacciata dai Mondiali in Qatar. “Ci auguriamo di assistere ad una partita pacifica e competitiva domani. Gli Stati Uniti continuano a sostenere il popolo iraniano di fronte alla violenza contro le donne da parte di Teheran e alla brutale repressione contro manifestanti pacifici”.