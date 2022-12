Mondiali Qatar 2022: tutte le squadre qualificate alle semifinali

Tutte le squadre qualificate alle semifinali dei Mondiali 2022 in Qatar. S’inizia a fare davvero sul serio, con ogni giocata che può risultare decisiva per le quattro formazioni rimaste in gara. Ecco i nomi delle Nazionali arrivate fino al penultimo atto e che cercheranno di garantirsi l’accesso alla finalissima di domenica 18 dicembre.

MONDIALI QATAR 2022: LE SEMIFINALISTE

Croazia/Brasile

Olanda/Argentina

Marocco/Portogallo

Inghilterra/Francia