Mondiali Qatar 2022, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

Ci si avvicina sempre di più alla fine dei Mondiali di Qatar 2022. Le otto squadre vincitrici degli ottavi di finale, prime gare ad eliminazione diretta, andranno ora a caccia del pass per le semifinali per continuare il loro percorso verso la finalissima e verso il trofeo. Le partite valide per i quarti di finale verranno disputate venerdì 9 e sabato 10 dicembre alle ore 16 e alle ore 20. Di seguito tutte le squadre qualificate al prossimo turno.

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE QUARTI DI FINALE

SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE:

OLANDA