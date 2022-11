Mondiali Qatar 2022, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

Archiviata la fase a gironi, i Mondiali di Qatar 2022 entrano nel momento più caldo. Le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale sono pronte a darsi battaglia per conquistare il pass per i quarti e continuare il loro percorso verso il trofeo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Si parte subito sabato 3 dicembre con due sfide, una alle ore 16 e una alle ore 20, stessi orari dei successivi match che termineranno martedì 6 dicembre. Di seguito tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Qatar 2022.

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE:

In aggiornamento