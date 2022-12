Mondiali Qatar 2022, Tite: “Neymar si allena, domani potrebbe giocare”

Alla vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, si sono presentati in conferenza stampa per la Seleçao il ct Tite e il capitano Thiago Silva. Il difensore è stato chiesto se Neymar fosse in grado di giocare contro la Corea. L’ex Milan non risponde e guarda Tite, che replica con un secco “Sì”. Poi il tecnico aggiunge: “riguardo Neymar, questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico”.

Tite ha poi annunciato che Alex Sandro non giocherà contro la Corea “perché non sta ancora bene e rispettiamo la salute”. Il terzino della Juve è alle prese con un infortunio muscolare nella regione dell’anca sinistra. La Nazionale brasiliana non potrà così contare sui due terzini sinistri convocati, visto che Alex Telles si è infortunato al ginocchio destro e non giocherà più in Qatar. Tite ha quindi spiegato che Danilo sarà il titolare a sinistra. Nonostante sia un terzino destro, il giocatore ha giocato diverse volte a sinistra nella Juventus, anche se con un sistema tattico diverso, con una linea di tre difensori. Il tecnico brasiliano è fiducia in vista degli ottavi di finale contro la Corea del Sud. “Sono tranquillo sapendo che siamo preparati per andare avanti. Chi è rimasto fuori è più riposato per la partita, chi ha giocato e ha giocato bene è più fiducioso. Chi ha giocato e non ha giocato bene avrà la possibilità di migliorare e prepararsi. Noi dello staff abbiamo dettagli in più su ogni atleta, anche dopo una sconfitta”, ha concluso Tite.