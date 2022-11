Mondiali Qatar 2022: tifoso americano allontanato dagli spalti perché indossava una fascia arcobaleno

Continuano gli interventi delle forze dell’ordine del Qatar nei confronti di chi indossa l’arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ negli stadi del Mondiale in Qatar. Come riporta BR Football sui social, un tifoso statunitense è stato scortato fuori dallo stadio che ospita la partita tra USA e Iran, terminata con la vittoria della squadra americana per 1-0 che ha consentito agli Stati Uniti di staccare il pass per gli ottavi di finale, perché indossava una fascia arcobaleno al braccio.